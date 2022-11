Poprosił o podwiezienie do domu, obiecał zapłacić. Policja: później wziął broń i zaczął strzelać

46-latek z gminy Nowodwór (woj. lubelskie) obiecał przypadkowo poznanym mężczyznom tysiąc złotych za podwiezienie go do miejsca zamieszkania. Jak informuje policja, gdy został odwieziony do domu, zamiast pieniędzy przyniósł broń myśliwską i oddał w kierunku auta i stojących przy nim mężczyzn dwa strzały. Teraz grozi mu do trzech lat więzienia.