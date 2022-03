Nowo narodzone dzieci uchodźczyń z Ukrainy. Tymek przyszedł na świat w kolejce do granicy, Bogdan - w szpitalu w Hrubieszowie

Policjanci pomogli kobiecie, która - czekając na przekroczenie granicy w Dorohusku (Lubelskie) - urodziła Tymka. Takich historii jest sporo. Kilka dni temu mundurowi eskortowali do szpitala w Chełmie jadącą z Ukrainy karetkę z rodzącą kobietą. W szpitalu w Hrubieszowie przyszedł zaś na świat Bogdan, pierwszy w tej placówce syn uchodźczyni z Ukrainy. Pomoc medyczną dla uchodźców świadczą także placówki z innych regionów Polski, nawet odległych od granicy.

Tymek przyszedł na świat w czwartek, 3 marca. W niezwykłym miejscu i okolicznościach. - Wiemy tyle, że kobieta urodziła jeszcze po ukraińskiej stronie, jakieś dziesięć kilometrów od granicy, w kolejce czekającej na wjazd do Polski - opowiada w rozmowie z tvn24.pl młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu (od początku wojny w Ukrainie służbę na terenach przygranicznych pełnią też policjanci z innych regionów, w tym z Wielkopolski).

- Nie wiemy, gdzie nastąpił poród, w samochodzie czy może w ukraińskiej karetce - dodaje Borowiak.

Matka czekała z dzieckiem w radiowozie na przyjazd dziadka Wielkopolska Policja

Od lat mieszka w Polsce, przyjechał po córkę i wnuka

Kolejnego dnia, w piątek, kobieta przekroczyła z dzieckiem granicę. - Otrzymała pomoc ze strony załogi polskiego ambulansu, która dowiozła ją i synka do stojącego kilka kilometrów od granicy radiowozu należącego do komendy w Lesznie – opowiada rzecznik.

Tymek urodził się jeszcze po stronie ukraińskiej Wielkopolska Policja

W ciepłym wnętrzu radiowozu matka z dzieckiem czekali na przyjazd dziadka Tymka. Mężczyzna od lat mieszka w Polsce. – Przybył po niedługim czasie. Zabrał wnuka i córkę do bezpiecznego domu – zaznacza policjant.

U kobiety rozpoczęła się akcja porodowa. Policja eskortowała ją do szpitala

Nie była to jedyna tego typu akcja, którą policjanci przeprowadzili w ostatnich dniach. W środę (2 marca) wieczorem policjanci pełniący służbę w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku eskortowali jadącą z Ukrainy karetkę z kobietą, u której rozpoczynała się akcja porodowa.

- Z uwagi na stan pacjentki i to, że załoga karetki nie znała terenu, policjanci podjęli decyzję o pilotażu pojazdu do placówki medycznej w Chełmie. Już na miejscu pacjentka karetki otrzymała specjalistyczną pomoc medyczną – mówi komisarz Ewa Czyż z chełmskiej policji.

Według informacji, jaką uzyskaliśmy w sekretariacie dyrekcji szpitala, mama i dziecko są zdrowe.

Tymek i jego mama przekroczyli przejście w Dorohusku

Bogdan waży ponad 3,9 kilograma. Urodził się w 37. tygodniu ciąży

Także już w Polsce, w szpitalu w Hrubieszowie, w zeszłym tygodniu przyszedł na świat syn uchodźczyni spod Kijowa. - Dziecko ma na imię Bogdan i waży ponad 3,9 kilograma. Urodził się w 37. tygodniu ciąży poprzez cięcie cesarskie. Mama i dziecko czują się bardzo dobrze – mówi dyrektorka szpitala Alicja Jarosińska.

To pierwszy urodzony w tym szpitalu chłopczyk, którego matka jest uchodźczynią z Ukrainy.

- Cały personel cieszy się z tych narodzin. Bardzo podniosło to nas na duchu, bo na co dzień, będąc "na pierwszej linii frontu", spotykamy się z ogromem nieszczęścia. Przede wszystkim widzimy stan psychiczny, w jakim znajdują się uchodźcy, którzy mają za sobą na przykład 40 godzin podróży. Płaczą, dzieci są zmęczone, wycieńczone. Takie narodziny nowego życia dodały nam ogromnej otuchy i zapału do niesienia pomocy uchodźcom – wyznaje Jarosińska.

Tysiąc porad dla uchodźców

Szpital w Hrubieszowie odpowiada za pomoc medyczną w dwóch punktach recepcyjnych – w Horodle i w Hrubieszowie. Personel udziela również pomocy uchodźcom podróżującym pociągami, bo dwa razy dziennie na stacji w Hrubieszowie zatrzymują się pociągi z Ukrainy. Do tej pory szpital udzielił około tysiąca porad dla uchodźców.

- Sto osób trafiło na izbę przyjęć, z czego 30 zostało hospitalizowanych. Przede wszystkim są to dzieci z nieżytem górnych dróg oddechowych, kaszlem, wysoką temperaturą, bólami brzucha. Przyjmujemy je na oddział z mamami, bo zazwyczaj są to maluchy do piątego roku życia – wyjaśnia Jarosińska.

Na oddziały szpitalne trafia też sporo kobiet w ciąży, które potrzebują opieki położniczej. - Po krótkim pobycie, kiedy ich stan się uspokaja, chcą ruszać dalej w drogę – dodaje dyrektorka.

Przyznaje, że coraz więcej uchodźców przyjmowanych jest na oddziały w stanach ostrych. - Mieliśmy osobę z przepukliną czy pacjentkę, która jest dializowana i pilnie potrzebowała interwencji ze względu na pogarszający się stan zdrowia – mówi.

Google Maps

Mali pacjenci z Ukrainy trafiają też do szpitala w Poznaniu

Uchodźcom udzielają pomocy nie tylko placówki w przygranicznych miastach. - Pacjentów z Ukrainy mamy codziennie. Osobom z objawami przeziębienia czy grypy jest udzielana pomoc ambulatoryjna. Średnio zgłasza się do nas od 5 do 10 pacjentów każdego dnia – mówi Urszula Łaszyńska, rzeczniczka Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Także mali pacjenci zza wschodniej granicy leczą się na szpitalnych oddziałach. - Jest u nas na przykład dziewczynka, która została poparzona wrzątkiem podczas podróży do Polski. Mamy chłopca z porażeniem mózgowym. Pomagamy też nastolatkowi z problemami kardiologicznymi, który wcześniej leczył się w Ukrainie – wylicza Łaszyńska.

Pracownicy placówki, widząc, że dzieci i przebywające z nimi mamy nie mają przy sobie często nawet podstawowych rzeczy, zaczęli organizować dla nich wyprawki. W akcję mogą się włączyć też mieszkańcy Poznania. - Środki higieniczne, czyste i nowe ubrania takie jak piżamy, dresy, bielizna i kapcie można przynosić do szpitalnego magazynu w budynku C przy ulicy Krysiewicza. Rzeczy są odbierane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.

Do szpitala dziecięcego w Poznaniu trafiają dzieci uchodźców Pomocy uchodźcom udzielają nie tylko placówki w przygranicznych miastach. Mali pacjenci z Ukrainy trafiają też do Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. TVN24

Autor:tm

Źródło: tvn24.pl, PAP