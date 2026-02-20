Nowa Rozedranka. Przemyt papierosów balonami. Zatrzymano dwóch mężczyzn i kobietę Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Strażnicy graniczni z placówki w Kuźnicy pojechali w poniedziałek w rejon miejscowości Nowa Rozedranka w powiecie sokólskim, gdzie znalezione zostały papierosy przemycane za pomocą balonów meteorologicznych. Zatrzymali w tej okolicy Mitsubishi, którym podróżowała dwójka obywateli Polski - mężczyzna oraz kobieta.

"Podczas kontroli w pojeździe ujawniono cztery pakunki owinięte folią, w których znajdowało się 6000 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o łącznej szacunkowej wartości ponad 123 tys. złotych. Osoby zostały zatrzymane" - pisze w komunikacie podpułkownik Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG.

Jechali autem, zostali zatrzymani Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Znaleźli elementy folii i sznurów

Następnie funkcjonariusze, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sokółce, weszli do mieszkania zatrzymanego mężczyzny, gdzie znaleźli m.in. 10 urządzeń GPS oraz elementy folii i sznurów, które najprawdopodobniej służyły do pakowania papierosów transportowanych za pomocą balonów z Białorusi do Polski.

Przeszukano też miejsce zamieszkania zatrzymanej kobiety. Tam z kolei znajdowało się ponad dwa tysiące paczek papierosów różnych marek o wartości ponad 43 tys. zł. Znaleziono też gotówkę w kwocie około 225 tys. zł oraz 9300 euro.

Papierosy pakowane były do pudeł Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Od trzech do 30 lat więzienia

Na miejscu zatrzymano kolejnego obywatela Polski - właściciela posesji. Cała trójka usłyszała zarzuty nie tylko z Kodeksu karnego skarbowego, ale tzw. ustawy sankcyjnej, czyli o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Jeden z zakazów ujętych w tej ustawie mówi o przemycie papierosów z Białorusi. Przepisy te traktują przemyt papierosów z tego kraju, uczestniczącego w agresji Rosji na Ukrainę, jak zbrodnię podlegającą karze od trzech do 30 lat więzienia.

Znaleźli kontrabandę i pieniądze Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Zatrzymani trafili na trzy miesiące do aresztu.

Od początku roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali łącznie 13 osób trudniących się przemytem papierosów z Białorusi do Polski za pomocą balonów meteorologicznych.

