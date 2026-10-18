Pożar budynku mieszkalnego. Hulajnoga elektryczna prawdopodobną przyczyną
Prezes jednostki OSP Filipów Karol Szymański poinformował, że sobotnie zgłoszenie dotyczyło pożaru w budynku mieszkalnym. Gdy strażacy przybyli na miejsce, na zewnątrz budynku stało sześć osób - 19-letnia kobieta z 10-miesięcznym niemowlęciem i czworo dzieci. Nikomu nic się nie stało.
Pożar budynku mieszkalnego. Hulajnoga prawdopodobną przyczyną
Szymański przekazał, że z relacji dzieci wynika, iż w jednym z pokoi do ładowania podłączona była hulajnoga elektryczna. Nagle zaczęła ona strzelać i błyskać, w wyniku czego zapaliła się suszarka, później łóżko, a następnie kolejne rzeczy w pokoju.
Jedno z pomieszczeń na wyższym piętrze uległo spaleniu, a dolny poziom został zalany. Rodzina otrzymała pomoc i zatrzymała się u bliskich w Suwałkach.
Dyżurny KW PSP w Białymstoku poinformował, że na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej. Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 10.11, działania strażaków zakończyły się po około dwóch godzinach. Przyczynę oraz przebieg zdarzenia ustala policja.