Białystok Pożar budynku mieszkalnego. Hulajnoga elektryczna prawdopodobną przyczyną Oprac. Kuba Koprzywa |

Ministerstwo infrastruktury planuje zmiany przepisów w sprawie hulajnóg i rowerów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prezes jednostki OSP Filipów Karol Szymański poinformował, że sobotnie zgłoszenie dotyczyło pożaru w budynku mieszkalnym. Gdy strażacy przybyli na miejsce, na zewnątrz budynku stało sześć osób - 19-letnia kobieta z 10-miesięcznym niemowlęciem i czworo dzieci. Nikomu nic się nie stało.

Pożar budynku mieszkalnego. Hulajnoga prawdopodobną przyczyną

Szymański przekazał, że z relacji dzieci wynika, iż w jednym z pokoi do ładowania podłączona była hulajnoga elektryczna. Nagle zaczęła ona strzelać i błyskać, w wyniku czego zapaliła się suszarka, później łóżko, a następnie kolejne rzeczy w pokoju.

Jedno z pomieszczeń na wyższym piętrze uległo spaleniu, a dolny poziom został zalany. Rodzina otrzymała pomoc i zatrzymała się u bliskich w Suwałkach.

Dyżurny KW PSP w Białymstoku poinformował, że na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej. Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 10.11, działania strażaków zakończyły się po około dwóch godzinach. Przyczynę oraz przebieg zdarzenia ustala policja.