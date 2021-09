Miał zastąpić skradziony przed laty portret. Ktoś jednak reprodukcję ukradł

W sobotę, 18 września, do kaplicy grobowej Mierzejewskich w Neplach (województwo lubelskie) miał być uroczyście wniesiony obraz przedstawiający Świętego Papieża Juliusza II. Wszystko wskazuje na to, że z planów nic nie wyjdzie. Ktoś bowiem malowidło ukradł. Co ciekawe, w podobnych okolicznościach portret papieża zniknął w połowie lat 80. XX wieku.