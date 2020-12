Żubr polubił wycieczki, zbudowali pułapkę, by go schwytać

Jesień to pora ograniczonego dostępu do pożywienia dla roślinożerców. Stąd wykorzystywane są przez nich resztki plonów na polach, opadłe z drzew jabłka czy kiełkujące oziminy.

Przychodzi w poszukiwaniu trawy

Nie zbliżajmy się do żubrów

- Cieszmy się ich sąsiedztwem i starajmy się by te "sąsiedzkie" stosunki układały się poprawnie. Nie podchodźmy za blisko żubra by zrobić sobie z nim selfie lub go przepłoszyć. Nie zanęcajmy zwierząt poprzez wyrzucanie w pobliżu domów resztek warzyw czy opadłych owoców. I nie zbliżajmy się do klatki do odłowu żubra, aby nie utrudniać jego schwytania – podkreślają.