Uderzył w drzewo, zmarł w szpitalu. "Prawdopodobnie zasłabł w trakcie jazdy"

Policjanci z Nałęczowa (województwo lubelskie) wyjaśniają, jak doszło do wypadku, po którym zmarł 71-letni mężczyzna. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zasłabnięcie kierowcy w trakcie jazdy - przekazuje Ewa Rejn-Kozak z policji w Puławach.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem. O tym, co się stało na ulicy Poniatowskiego w Nałęczowie, policję powiadomili świadkowie zdarzenia. To oni też początkowo próbowali pomóc kierowcy. - Kierujący samochodem osobowym zjechał z drogi i uderzył, w rosnące na poboczu, drzewo - informuje Ewa Rejn-Kozak z policji w Puławach.