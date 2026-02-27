Logo strona główna
Białystok
Białystok

Świąteczne piosenki słyszeli w lutym. Mieszkańcy mieli dość

Wyspa Miłości. To tu ustawione zostały głośniki
Urząd Miasta Nałęczów
Na Wyspie Miłości w Parku Zdrojowym w Nałęczowie (Lubelskie) jeszcze w lutym można było słuchać świątecznych piosenek. Mieszkańcy mieli już tego dość i napisali petycję w sprawie zmiany repertuaru. Burmistrz przyznaje, że faktycznie przegapiony został moment, w którym należało zmienić piosenki. Teraz nastała cisza. Wkrótce z głośników poleci Frank Sinatra i Jerzy Połomski.

"Odtwarzanie utworów o wyraźnie świątecznym charakterze poza okresem świątecznym może być odbierane jako nieadekwatne do pory roku i charakteru miejsca. W mieście o profilu uzdrowiskowym szczególne znaczenie ma spójność, umiarkowanie oraz dbałość o ciszę jako wartość sprzyjającą wypoczynkowi" - czytamy w petycji, która wpłynęła do władz Nałęczowa.

Chodzi o zrewitalizowaną Wyspę Miłości w tamtejszym Parku Zdrojowym, gdzie w zeszłym roku ustawione zostały głośniki. Jak pisze lokalny "Dziennik Wschodni", który wcześniej podjął temat, "po raz pierwszy zagrały 11 listopada, emitując wiązankę utworów patriotycznych".

Wyspa Miłości. To tu ustawione zostały głośniki
Wyspa Miłości. To tu ustawione zostały głośniki
Źródło: Urząd Miasta Nałęczów

Póki trwał okres świąteczny, wszystko było w porządku

"Potem przed świętami uruchomiono je już prawie na stałe (codziennie w godz. 8-18) oferując odwiedzającym nastrojowe utwory o tematyce bożonarodzeniowej" - donosi dziennik.

Póki trwał okres świąteczny, wszystko było w porządku. Jednak kiedy w lutym nadal puszczany był ten sam repertuar, mieszkańcy postanowili zareagować.

Zamiast świątecznych piosenek, Sinatra i Połomski

Burmistrz Wiesław Pardyka mówi nam, że muzyka została wyłączona kilka dni przed tym, jak 13 lutego wpłynęła petycja.

- Faktycznie, było to z naszej strony niedopatrzenie - przyznaje burmistrz.

Mówi, że na razie z głośników nie jest puszczana żadna muzyka, lecz już w najbliższych dniach można będzie usłyszeć klasykę w stylu retro.

- Kompletujemy nową składankę. Będą to utwory chociażby Franka Sinatry czy Jerzego Połomskiego. Warto wspomnieć, że za PRL na wyspie grywała zakładowa orkiestra dęta. Pięć lat temu powstały natomiast Nałęczowskie Dęciaki, międzypokoleniowa orkiestra, którą również nieraz można usłyszeć na wyspie - zaznacza burmistrz.

To miejsce często odwiedzane przez spacerowiczów
To miejsce często odwiedzane przez spacerowiczów
Źródło: Urząd Miasta Nałęczów

Rozważają też wprowadzenie tzw. cichych godzin

Dodaje też, że zastanowi się nad jeszcze jednym postulatem zgłoszonym w petycji, czyli wprowadzeniem tzw. cichych godzin, w których muzyka nie byłaby emitowana. Na wzór rozwiązań przyjmowanych np. przez niektóre galerie handlowe.

- Może być tak, że ustawimy muzykę od godz. 10 do godz. 16. Albo też - jeśli pozwoli na to konfiguracja sprzętu - będziemy wyłączać ją w jakichś godzinach w ciągu dnia. Nie będziemy też puszczać żadnej muzyki, jeśli tak jak w zeszłym roku, na wyspie swoje jajka złożą łabędzie. Przy czym należy zaznaczyć, że muzykę słychać z niewielkich głośników na wyspie, a cały teren parku ma 20 hektarów - podkreśla Pardyka.

Wiosną przyszłego roku głośniki mają być też ustawione przy tężni solankowej, która będzie budowana w innej części parku. Tam można będzie posłuchać muzyki relaksacyjnej.

pc

pc
Tomasz Mikulicz /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Miasta Nałęczów

Lubelskie
