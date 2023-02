Szukają wilka Geralta. Pod koniec stycznia jego obroża przestała wysyłać lokalizację

Fundacja SAVE Wildlife Conservation Fund szuka zaobrożowanego wilka Geralta, który jesienią przywędrował do lasów nadleśnictwa Mircze (woj. lubelskie) i pod koniec stycznia zaginął. Przedstawicielka fundacji uważa, że zwierzę najprawdopodobniej nie żyje. Jak informuje nadleśniczy, kilka dni temu wilka w obroży widziały w lesie cztery osoby i wszystko wskazuje na to, że był to właśnie Geralt.