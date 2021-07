Zrobili "skok na mech", w aucie mieli już 150 skrzynek

– Pokaźne ilości mchu zapakowanego do skrzynek świadczą o tym, że mieliśmy do czynienia ze zorganizowaną grupą zbieraczy, która trudniła się tym procederem w celach zarobkowych. W przeszłości na terenie naszych nadleśnictw mieliśmy już do czynienia z podobnymi, specyficznymi przypadkami szkodnictwa leśnego ­– wskazuje Marek Dziaduszyński, Inspektor Straży Leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.