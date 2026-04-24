Białystok

Na Białorusi ma powstać składowisko odpadów radioaktywnych. Pytają Polskę o opinię

Białoruska Elektrownia Jądrowa w Ostrowcu
Źródło: Google Earth
Polska wysłała stronie białoruskiej szereg uwag dotyczących m.in. wpływu inwestycji na wody podziemne czy też przedstawienia scenariuszy awaryjnych. Białoruś planuje bowiem zbudować na swoim terytorium składowisko odpadów radioaktywnych i prosi o opinie środowiskowe sąsiednie kraje. Podawane są trzy lokalizacje inwestycji, w tym jedna w obwodzie graniczącym z Polską.

- Nasze uwagi zostały wysłane stronie białoruskiej. Czekamy teraz na bardziej szczegółową dokumentację oraz przede wszystkim na wskazanie lokalizacji inwestycji. Gdy otrzymamy te bardziej konkretne informacje, rozpoczną się dalsze etapy procedury – mówi Aneta Sienkiewicz, starszy specjalista wydziału ocen oddziaływania na środowisko w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Od 26 stycznia do 26 lutego w białostockim RDOŚ można było składać uwagi do dokumentacji środowiskowej dotyczącej inwestycji, którą na swoim terenie zamierza zrealizować Republika Białorusi. Chodzi o budowę składowiska odpadów promieniotwórczych związanych przede wszystkim z funkcjonowaniem tamtejszej elektrowni jądrowej w Ostrowcu.

Białoruska Elektrownia Jądrowa w Ostrowcu
Źródło: Nikolai Petrov/EPA/PAP

Biorą pod uwagę trzy lokalizacje

Białoruś, realizując zapisy konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (zwaną konwencją Espoo) prosi o opinie ościenne kraje. Jak wynika z informacji, które uzyskaliśmy w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, strona białoruska bierze pod uwagę trzy lokalizacje wysypiska. Są to: rejon chojnicki w obwodzie homelskim w południowo-wschodniej części Białorusi, rejon mścisławski w obwodzie mohylewskim na wschodzie kraju oraz rejon ostrowiecki w obwodzie grodzieńskim graniczącym z Polską.

Tutaj uwaga. Nawet jeśli Białoruś wybrałaby tę trzecią opcję, to choć obwód grodzieński faktycznie graniczy z naszym krajem, to jest on dość rozległy i rejon ostrowiecki (tak samo zresztą jak elektrownia jądrowa w Ostrowcu) leży bliżej Litwy niż Polski.

Odpady m.in. z przerobu wypalonego paliwa jądrowego

"Postępowanie jest na wczesnym etapie ustalania zakresu dokumentacji środowiskowej. W związku z tym Białoruś przekazała podstawowe informacje na temat przedsięwzięcia" – pisze nam w mailu Joanna Niedźwiecka, rzecznika Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dodaje, że "składowisko ma służyć do składowania odpadów bardzo niskoaktywnych, krótkożyciowych średnioaktywnych, a także przechowywania odpadów długożyciowych średnio- i wysokoaktywnych oraz kategorii zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych".

"Odpady średnioaktywne i wysokoaktywne przeznaczone do długotrwałego przechowywania na terenie składowiska będą pochodzić m.in. z przerobu wypalonego paliwa jądrowego wykorzystywanego w eksploatacji Białoruskiej Elektrowni Jądrowej oraz odpadów pochodzących z przyszłej likwidacji reaktorów Białoruskiej Elektrowni Jądrowej" – zaznacza rzeczniczka.

Uwagi natury ogólnej

Strona polska, po przeanalizowaniu informacji przekazanych przez Białoruś i po zasięgnięciu opinii szeregu instytucji (m.in. Państwowa Agencja Atomistyki), podjęła decyzję o przystąpieniu do postępowania transgranicznego. Przekazane zostały też uwagi polskich instytucji, które (zgodnie z konwencją Espoo) powinny zostać uwzględnione w kolejnym etapie postępowania. A tym kolejnym etapem jest przygotowania przez stronę białoruską dokumentacji środowiskowej, która stanowi odpowiednik – znanego w polskiej procedurze - raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

- Kiedy dostaniemy tę szczegółową dokumentację, zostanie ona wyłożona do publicznego wglądu i – podobnie jak w styczniu i lutym – będzie można zgłaszać do niej swoje uwagi – mówi, cytowana na wstępie, Aneta Sienkiewicz.

Dodaje, że podczas poprzedniego wyłożenia wpłynęły pojedyncze uwagi.

- Były natury ogólnej, podobnie zresztą jak informacje, które dostaliśmy od strony białoruskiej. Kiedy dostaniemy bardziej szczegółową dokumentację, zostanie ona wyłożona do publicznego wglądu i znów będziemy czekać na uwagi. Te które otrzymaliśmy w styczniu i w lutym zostały wysłane do GDOŚ – zaznacza Sienkiewicz.

Czekają na dokumentację

GDOŚ  natomiast poinformował nas, że na bieżąco monitoruje sprawę i strona białoruska dostała już ze strony polskiej szereg uwag. Dotyczyły one m.in.: technologii i infrastruktury składowania odpadów promieniotwórczych (w tym rozwiązań technicznych zabezpieczających środowisko oraz infrastruktury transportowej),  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i bezpieczeństwo (obejmującego transfer radionuklidów, wpływ na wody podziemne i powierzchniowe oraz scenariusze awaryjne), warunków lokalizacyjnych i monitoringu (charakterystyki geologicznej, hydrogeologicznej i geotechnicznej oraz organizacji i wyników monitoringu radiacyjnego).

"Obecnie Polska oczekuje na przekazanie dokumentacji środowiskowej przez Białoruś do analiz i opiniowania przez polskie organy. Dokumentacja zostanie też opublikowana do udziału społeczeństwa z możliwością składania uwag i wniosków" – pisze nam w mailu Joanna Niedźwiecka z GDOŚ.

Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Donald Tusk
Tusk o umowie z Mercosur. "Rozmawiałem z Komisją i uświadomiłem im"
BIZNES
Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50
Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn. Boją się, że zostaną wysiedleni
WARSZAWA
Mężczyzna eskortowany przez policjantów
Nakłaniał dziecko do wysyłania nagich zdjęć. Policja zatrzymała 41‑latka
Łódź
Taylor Swift
Oto najczęściej słuchani artyści dwudziestolecia
Kultura i styl
imageTitle
Wilson wciąż cierpi w Crucible. Najchętniej odgryzłby końcówkę kija
EUROSPORT
Śmigłowiec LPR lądował w Bestwince
Ojciec i córka zabrani do szpitala, oboje nieprzytomni
Katowice
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Są pomarańczowe alarmy. Tu silnie powieje
METEO
Kazimierz Dolny AdobeStock_268908381
Kazimierz... niby każdy zna, ale jak dobrze? Sprawdźmy w quizie
Quizy
Nastolatkowie odpowiedzą za napaść i rozbój
Atak na nastolatków i taksówkarza. Zatrzymani mają 16 i 17 lat
Kraków
Śmiertelny wypadek pod Kościerzyną
Uderzył w drzewo, zginął na miejscu
Trójmiasto
guardia di finanza AdobeStock_1220343376_Editorial_Use_Only
Służby odzyskały 18 luksusowych aut. Tak wyglądał mechanizm oszustwa
Świat
26424298
Chcą "niezwłocznej" dymisji Piesiewicza. Wspólny apel związków sportowych
EUROSPORT
imageTitle
Narada w sprawie Piesiewicza. "PKOl jest miejscem ciągłych afer"
EUROSPORT
Bogdan Święczkowski
Jest decyzja prokuratury w sprawie rzekomego "zamachu stanu"
Polska
Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Od słów do rękoczynów. Prokurator kontra strażak
Łomża
Trzylatka sama spacerowała po mieście
Naprawiał płot, nie zauważył, że jego trzyletnia córka zniknęła
Opole
Waldemar Żurek
Śledztwo w sprawie Zondacrypto. Jednym z wątków "wsparcie polityków"
Polska
Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania mężczyzna został zatrzymany w Niemczech
11 lat w ukryciu. Zatrzymali go w Niemczech, trafił już do więzienia
Lublin
Tajemniczy złoty okaz z Zatoki Alaska
Znaleziono ją w oceanie i nikt nie wiedział, czym jest. Teraz rozwiązano zagadkę
METEO
Zbiorka
Był diss na raka, są miliony na chore dzieci
Polska
imageTitle
Surowe kary w NHL za symulowanie
EUROSPORT
Sklep spożywczy
W marcu był to najtańszy sklep w Polsce
BIZNES
Andrzej Duda
Były prezydent a działalność firmy ZEN. "To jest bardzo dochodowy rynek"
Polska
imageTitle
Rankingi nie grają. Zaskakująca porażka Fręch
EUROSPORT
Oslo
Kolejny kraj zapowiada zakaz mediów społecznościowych dla dzieci
BIZNES
Włodzimierza Cimoszewicza nie było na ogłoszeniu wyroku. Był na poprzednich rozprawach
Sąd zdecydował w sprawie byłego premiera
Białystok
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
"Coraz bliżej podpisania umowy" w sprawie SAFE
Polska
Świadek rodzinnego dramatu został wyróżniony za swą postawę przez policjantów
Rodzinny dramat w zakładzie krawieckim. Usłyszał wołanie kobiety, ruszył z pomocą
Kujawsko-Pomorskie
Pekin, Chiny
Nowy model DeepSeek wywołuje spadki na giełdzie. Konkurencja traci
BIZNES
Stadion Śląski nazywa jest "kotłem czarownic"
"Ogromna radość". Polska gospodarzem mistrzostw Europy
EUROSPORT

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica