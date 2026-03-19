Mulawicze (Podlaskie) Źródło: Google Earth

Na drodze w rejonie miejscowości Mulawicz rolnicza ładowarka teleskopowa zderzyła się z autem osobowym. Co ciekawe, za kierownicą tej pierwszej siedział 12-latek.

Z ustaleń policji wynika, że wsiadł do pojazdu i - bez wiedzy rodziców - pojechał w kierunku pola. Zderzył się z jadącym za nim autem, gdy w pewnym momencie zatrzymał się i zaczął nagle cofać.

Oczywiście nie miał prawa jazdy

Chłopak powiedział policjantom, że pomyliły mu się przyciski.

"Oczywiście 12-latek nie miał uprawnień do kierowania tym pojazdem. Nastolatek został przekazany pod opiekę rodziców, a jego sprawą zajmie się sąd rodzinny" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Tomasz Mikulicz