Zniknął pod lustrem wody i nie wypłynął. Strażacy odnaleźli ciało 16-latka

Dziennikarze TVN Ewa Ewart, Anna Kowalska oraz Endy Gęsina-Torres otrzymali nagrody podczas dwunastej edycji festiwalu Deauville Green Awards we Francji. Z uznaniem spotkały się dokumenty "Do ostatniej kropli" oraz "Polacy w Legii Cudzoziemskiej". Oba można obejrzeć w TVN24 GO.