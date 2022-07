Ze stanu Maryland do Polski. Uczniowie kupili amerykański bus. "Chcemy, aby 1 września wjechał na plac przed szkołą"

czytaj dalej

Nawet jeśliby mail był prawdziwy, to nie zawiera żadnych informacji, które wskazywałyby w jakimkolwiek procencie, że tu było jakieś umawianie czegokolwiek - powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, odnosząc się do zarzutów, że kierowany przez nią organ wydaje wyroki na polityczne zamówienie. To w obliczu opublikowanej korespondencji ze skrzynki Michała Dworczyka, w której szef KPRM raportował premierowi, że omówił z "Julią P." trzy tematy. Jeszcze kilka dni temu Przyłębska wypowiadała się w podobnym tonie, co rządzący, twierdząc jedynie, że maile pochodzą z "niesprawdzonych źródeł i to w czasie, gdy trwa konflikt". Do tej pory rządzący nie przedstawili żadnych przykładów nieprawdziwych maili.