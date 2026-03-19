Policja dostała zgłoszenie o włamaniu, do którego doszło w jednej z piwnic na osiedlu w Mońkach. Sprawca, chcąc dostać się do środka, wyrwał skobel zabezpieczający drzwi.
"W pomieszczeniu znalazł domowe przetwory. Otworzył dwa słoiki z ogórkami kiszonymi, które zjadł na miejscu, a wychodząc zabrał jeszcze pompkę do roweru" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Mońkach.
Jest dobrze znany policji
Na miejsce przybył technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady. W tym wyraźne odbitki linii papilarnych pozostawione na jednym ze słoików.
"Zebrany materiał pozwolił szybko wytypować sprawcę. Okazał się nim 39-letni mieszkaniec Moniek, dobrze znany mundurowym z wcześniejszych konfliktów z prawem" - informuje policja.
Nie mógł się oprzeć
Z ustaleń wynika, że mężczyzna wracał do domu pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie postanowił wejść do jednej z piwnic i - jak sam przyznał - "po prostu nie mógł się oprzeć, aby coś przekąsić".
"Funkcjonariusze z monieckiej patrolówki zatrzymali mężczyznę na jednej z ulic miasta. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności" - głosi komunikat.
Tomasz Mikulicz /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: DIVA.photo/Shutterstock