Jedne trzymane były na krótkich łańcuchach, inne stały w ciemnościach

Rażące zaniedbania w gospodarstwie. Bydło trzymano w brudnych budynkach bez wody i jedzenia
Do zdarzenia doszło w powiecie monieckim
Źródło: Google Earth
Ponad 20 sztuk bydła przebywało w skrajnie trudnych warunkach. Policjanci, wezwani na miejsce po zgłoszeniu, potwierdzili przypadki rażących zaniedbań. Dwie krowy trzeba było uśpić.

Policjanci zostali powiadomieni o niepokojącej sytuacji w jednym z gospodarstw na terenie powiatu monieckiego (woj. podlaskie), gdzie właściciel miał się znęcać nad zwierzętami. Na miejscu znaleźli ponad 20 sztuk bydła. Było trzymane w brudnych, zaniedbanych budynkach, bez dostępu do odpowiedniego pożywienia, wody i opieki. Część zwierząt była skrajnie wycieńczona i wymagała natychmiastowej pomocy. Na miejsce wezwano powiatowego inspektora weterynarii.

W jednym z budynków gospodarczych zwierzęta stały na bardzo krótkich łańcuchach. Część z nich nie mieściła się na swoich stanowiskach i stała tylnymi kopytami w kanale z obornikiem.

Zwierzęta brodziły w oborniku
Zwierzęta brodziły w oborniku
Źródło: KPP Mońki

Ich ruchy były ograniczone przez belkę umieszczoną poniżej kłębu, a u niektórych łańcuch wrastał w skórę głowy. W drugim budynku, w którym nie było dopływu światła, przebywało bydło bez uwięzi, zmuszone do stania z głową w dół. Na posesji znajdowały się także zwierzęta bez dostępu do budynków, z zasznurowanymi pętlami na kończynach przednich. Na środku posesji leżała krowa okryta folią i kurtką, która nie była w stanie wstać o własnych siłach. Lekarz weterynarii zdecydował o uboju dwóch krów z powodu ich schorzeń.

Zwierzęta znalazły bezpieczne schronienie
Zaniedbane, na łańcuchu, w budach pełnych szkła
Poznań
Policjanci i wolontariusze uratowali skrajnie zaniedbanego psa
Skrajnie zaniedbany pies, obok zamarznięte woda i jedzenie
Opole
Dziewięć zaniedbanych psów
Dziewięć psów w koszmarnych warunkach. Dwie osoby z zarzutami
Wrocław

Stanie przed sądem

"Jedynym opiekunem zwierząt był 50-letni właściciel gospodarstwa. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Sprawa trafi teraz do sądu. Podejrzanemu grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności" - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Mońkach.

Zwierzęta zostały u gospodarza - został zobowiązany do zapewnienia im odpowiednich warunków. Nadzór nad tym sprawuje powiatowy lekarz weterynarii 

Autorka/Autor: ng/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KPP Mońki

zwierzętaOchrona zwierzątPodlaskie
