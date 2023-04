"Dostojne portrety" z pokolorowanymi ustami. Kiedyś zdobiły ściany, później uznano je za kicz

"To jest prawdziwa sztuka. To nie sztuka zabić kruka, lecz monidło to jest sztuka" - tak, sprzedawane przez siebie portrety, zachwalał akwizytor w filmie "Monidło" z 1969 roku w reżyserii Antoniego Krauzego.

Podkolorowane czerwone usta i policzki, nienaturalnie niebieskie oczy

Od "dostojnych portretów" do kiczu. Teraz trafią na wystawę

To najstarsze monidło, które trafiło do ośrodka. Powstało na podstawie zdjęcia z 1947 roku

- O ile monidła wciąż były popularne w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, to już w latach 90. zaczęto je traktować jako przykład kiczu czy tandety. Stąd też były często zdejmowane ze ścian i trafiały na strychy czy też do piwnic. Teraz powoli podejście się zmienia. Monidła są nieraz jedynymi pamiątkami po naszych dziadkach czy pradziadkach - podkreśla Michaluk. I dodaje: - Chcemy zachęcić mieszkańców gminy do przynoszenia portretów do Gminnego Ośrodka Kultury. Zostaną sfotografowane, wydrukowane - zapewne w formacie A3 - i oprawione. Jesienią trafią na wystawę. Posłużą nam też do stworzenia archiwum cyfrowego.