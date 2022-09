Był pijany, wjechał w grupę osób, zatrzymał się na ogrodzeniu. Areszt dla kierowcy

czytaj dalej

Jak prezydent Joe Biden mówił wielokrotnie, Stany Zjednoczone będą bronić każdego cala terytorium NATO. Polska jest krajem objętym przez artykuł piąty - podkreślił generał Mark Milley, najwyższy rangą amerykański dowódca, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów w rozmowie z Janem Niedziałkiem z TVN24 BiS. Mówił, że rosyjska armia "jak na razie ponosi klęskę" w Ukrainie, inicjatywa strategiczna jest po stronie ukraińskiej, ale "to nie oznacza, że tak będzie przez kolejne dni i tygodnie". W jego ocenie, "ta wojna prawdopodobnie będzie się toczyć znacznie dłużej niż moglibyśmy zakładać". Dlatego też - jak zaznaczył - "dbamy o to, by Ukraina otrzymywała wszystko, co jest potrzebne do obrony swojej wolności".