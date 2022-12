Jechał busem z lawetą, na śliskiej nawierzchni stracił panowanie nad autem. Uderzył w autokar

czytaj dalej

W Berlinie doszło do katastrofy największego na świecie akwarium z wodą morską. Na miejscu pojawiła się Franziska Giffey, burmistrz stolicy Niemiec. - To są niewiarygodne zniszczenia. Wygląda to jak po tsunami. Gdyby byli tam ludzie, musielibyśmy dziś opłakiwać liczne ofiary - przyznała. Służby badają przyczyny pęknięcia zbiornika.