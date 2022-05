Góra Zamkowa w Mielniku. Gmina szuka pieniędzy na konserwację ruin kościoła

- Źródła mówią o tym, że kościół został ufundowany w 1420 roku przez wielkiego księcia litewskiego Witolda. Jest jednak koncepcja, że nastąpiło wtedy jedynie potwierdzenie fundacji, co by oznaczało, że kościół istniał już wcześniej. Pewne jest natomiast to, że w drugiej połowie XVI wieku został on gruntownie przebudowany (stąd też ruiny określane są dziś jako XVI-wieczne – red.), a w 1618 roku – ponownie konsekrowany - mówi Karolina Słoniowska-Kuźmicz z Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej.