Wracał z grzybów, znalazł portfel i zabrał z niego pieniądze. Grozi mu więzienie

Policjanci dotarli do 56-latka, który znalazł na chodniku w Międzyrzecu Podlaskim (woj. lubelskie) portfel. Mężczyzna twierdzi, że nie było w nim nic poza pieniędzmi, więc je zabrał, a portfel wyrzucił. Według właściciela zguby - jak przekazuje policja - w środku był dowód osobisty. 56-latek odpowie za przywłaszczenie, grozi mu więzienie.

Do roku pozbawienia wolności grozi 56-letniemu mieszkańcowi Międzyrzeca Podlaskiego, który w niedzielę (6 listopada) usłyszał zarzut przywłaszczenia rzeczy znalezionej.

Policja: Zabrał gotówkę, a portfel wyrzucił. Właściciel twierdzi, że w środku były dokumenty

Zapytana o to, jak mundurowi wpadli na trop mężczyzny, komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej mówi nam, że kryminalni w trakcie prowadzonych czynności uzyskali informacje o tym, że 56-latek przywłaszczył portfel.

Funkcjonariusze dotarli też do właściciela portfela, którzy przyznał, że choć go zgubił, to nie zgłaszał tego policji.