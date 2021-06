Młodzi rodzice przyznali, że są pod wpływem narkotyków. Opiekowali się trzymiesięczną córką

Policjanci z Międzyrzeca Podlaskiego (woj. lubelskie) weszli do jednego z mieszkań w tej miejscowości. Pracownica ośrodka pomocy społecznej poinformowała ich bowiem o – znajdującym się pod wpływem środków odurzających – małżeństwie, które prawdopodobnie sprawuje opiekę nad kilkutygodniowym dzieckiem. Informacje się potwierdziły.

- Wszystko wskazywało na to, że młodzi rodzice byli pod wpływem narkotyków, w związku z tym zarówno od 23-latka, jak też 20-letniej matki pobrana została krew do badań na zawartość środków odurzających w organizmie. Dziecko trafiło pod opiekę lekarzy. Tam również trafiła 20-latka. Mężczyzna zatrzymany został do wyjaśnienia – mówi komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.