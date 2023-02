Został ranny, przyrzekł sobie, że stworzy rodzinny dom dziecka. Przed kolejną wojną uciekli do Polski

Nowy dom, nowe życie

Do ubiegłego roku wszyscy mieszkali w Słowiańsku w obwodzie donieckim. Gdy zaczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, każdy zapakował, co mógł do plecaka i wyruszyli do Polski. Zabrali ze sobą także kota i psa. Tu, dzięki Fundacji Mała Ojczyzna oraz gminie Michałów (Podlasie), znaleźli dom.