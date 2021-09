Do Polski wróciły bataliony. Przez ostatnie 20 lat bywały tu tylko przelotem

Na obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej, niedaleko Michałowa (województwo podlaskie), ornitolodzy zaobserwowali pierwsze dwa gniazda batalionów. Czyli ptaków wędrownych, które przez ostatnie 20 lat bywały w Polsce jedynie przelotem. Miejsce nie jest przypadkowe. To działka należąca do Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, która została odpowiednio przygotowywana do tego, aby zachęcić bataliony do złożenia tu jaj.