Wojna w Iranie
Białystok

Wybudowali domy na wynajem, by zatrzymać mieszkańców

Zbudowano 64 domy
Michałowo. Powstały domy na wynajem. Z możliwością wykupu na własność po 15 latach
Władze gminy Michałowo (Podlaskie) realizują ciekawy program mieszkaniowy. Przy jednej z ulic w mieści powstało 64 domów na wynajem, które po 15 latach będzie można wykupić na własność. Ma to powstrzymać mieszkańców przed wyjeżdżaniem z gminy do większych ośrodków. Zainteresowanie jest bardzo duże.

- Byłam bardzo szczęśliwa, bo przez jakiś czas wynajmowałam mieszkanie w bloku. A tutaj jest bardzo dużo miejsca, jest bardzo fajna lokalizacja, bo mimo wszystko blisko centrum i nad samą rzeką. Są przepiękne zachody słońca – powiedziała przed kamerą TVN24 jedna z mieszkanek ul. Fabrycznej w Michałowie.

Staraniem władz gminy zbudowano tam 64 domy jednorodzinne przeznaczone dla osób, którzy mogą pozwolić sobie na regularne opłacanie czynszu, lecz napotykają trudności w uzyskaniu kredytu hipotecznego.

Zbudowano 64 domy
Zbudowano 64 domy
Gmina uzyskała rządowe dofinansowanie

Każdy z domów ma około 109 metrów kwadratowych powierzchni. Oferta skierowana jest do mieszkańców gminy osiągających dochody rzędu 4-5 tys. zł netto miesięcznie. Przez pierwsze 15 lat trzeba opłacać 370 zł czynszu. Później jest możliwość wykupienia domu na własność. Żeby zacząć tu mieszkać trzeba mieć ok. 88 tys. zł na wkład własny, z tym że kwota ta może być rozbita na raty doliczane przez 15 lat do czynszu.

Pierwszeństwo w staraniu się o dom miały m.in. osoby z większą liczbą dzieci. Żeby móc budować domy gmina założyła specjalną spółkę. Każdy kosztował około 440 tys. zł przy 80-procentowym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Dopłat.

- Całość dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosła około 25 milionów złotych, a inwestycja kosztowała około 30 milionów. Warunki mieliśmy więc bardzo dobre – powiedział przed kamerą TVN24 Marek Nazarko, burmistrz Michałowa.

Burmistrz Marek Nazarko mówi, że z BGK udało się uzyskać około 25 mln zł
Burmistrz Marek Nazarko mówi, że z BGK udało się uzyskać około 25 mln zł
W planach są kolejne

Zainteresowanie programem jest bardzo duże. - Nie stać nas na jakiś duży kredyt, tym bardziej, że są duże odsetki. Płacimy za wynajem i jesteśmy bardzo zadowoleni – powiedziała jedna z mieszkanek.

Gmina natomiast zamierza wybudować kolejne 64 domy.  

Szybciej i taniej wynajmą mieszkanie, ale muszą je sami wyremontować
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szybciej i taniej wynajmą mieszkanie, ale muszą je sami wyremontować

Czytaj także:
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Zmiany w rencie wdowiej
BIZNES
shutterstock_2318800287
Spór pomiędzy OpenAI a Muskiem nabiera na sile. Apel do prokuratorów przed rozprawą
BIZNES
Rząd i PO: w 2025 roku na zdrowie 6,5 proc. PKB. Czego nie mówią
Polityczny spór o zdrowie. Wotum nieufności, projekty zmian i głos związkowców
Piotr Wójcik
jfk airport lotnisko nowy jork shutterstock_1818136
Poród przed lądowaniem w USA. Jakie obywatelstwo dla dziecka?
Świat
J.D. Vance i Viktor Orban
J.D. Vance na Wegrzech. Ujawnił powód, dla którego "wysłał go prezydent USA"
Świat
imageTitle
Legenda NBA ma dość nieefektownych wsadów. Szykuje rewolucję
Najnowsze
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
71-latek zmarł po policyjnej interwencji. Pierwsze ustalenia prokuratury
Wrocław
Silny wiatr
Jeszcze więcej powiatów z alarmami. Tu trzeba uważać
METEO
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant śmiertelnie postrzelił zatrzymanego. Jest śledztwo
WARSZAWA
Korek na A6 w stronę Berlina (zdjęcie ilustracyjne)
Wielki korek na A6 w stronę Berlina
Szczecin
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Bili tłuczkiem, trzymali w klatce dla psa. Wyrok uchylony. "Nienależyta obsada sądu"
Kielce
Donald Trump
"W nocy zginie cała cywilizacja". Nowy wpis Trumpa
Świat
TUSK-NAWROCKI
Nawrocki pisze list do Tuska. "Wzywam Pana"
BIZNES
Rozkładał opony na trzypasmowej drodze
Zastawił pułapkę na kierowców. Rozkładał opony na trzypasmówce
Elbląg
imageTitle
Leciały iskry. Pytanie o stare rany przed hitem Real - Bayern
Najnowsze
Rynki, giełda, Wall Street, Donald Trump, maklerzy, inwestorzy
Sygnał ostrzegawczy dla świata. "Coraz bardziej przerażające zjawisko"
BIZNES
Reakcja naukowczyni NASA
W Houston łapali się za głowę. To zobaczyła załoga Oriona
METEO
imageTitle
Z ortezą na nodze. Dopiero co operacja, on już trenuje
EUROSPORT
Chwilowe załamanie pogody
Ciemne chmury nad stolicą. Deszcz, silny wiatr, powalone drzewa
WARSZAWA
Ukrył się w zabudowie spłuczki toalety
Nad deską sedesową zauważyli stopę, w zabudowie spłuczki znaleźli mężczyznę
Białystok
Wypadek w miejscowości Podzagajnik
Bus zderzył się z autem, trzy osoby ranne
WARSZAWA
Lotnisko Chopina w Warszawie
Z lotniska prosto do aresztu. Dwóch zatrzymanych na Okęciu
WARSZAWA
imageTitle
Hurkacz czekał na taki dzień od stycznia. Wygrana w "domu"
EUROSPORT
Policja znalazła ciało kobiety (zdjęcie ilustracyjne)
Wędkarz znalazł ludzką czaszkę. Policjanci kolejne szczątki. Śledztwo
Szczecinek
Szpital Kopernika w Łodzi
Pijane pielęgniarki na dyżurze zwolnione z pracy. Po policję zadzwonił pacjent
Piotr Krysztofiak
Viktor Orban i Władimir Putin
Media: Orban gotów do pomocy Putinowi. "Jestem do dyspozycji"
Świat
Akcja antyterrorystów na budynku w Warszawie w okolicy Ronda Radosława
Black Hawk nad budynkiem, antyterroryści na dachu. Minister potwierdza zatrzymania
WARSZAWA
Zdjęcie satelitarne irańskiej wyspy Chark przed atakami USA
Atak na kluczową wyspę. To serce irańskiego eksportu ropy
BIZNES
pudzian karol
Trening Nawrockiego i "Pudziana". Sikorski komentuje
Polska
33 kilogramy narkotyków zabezpieczyli policjanci
Narkotyki warte dwa miliony złotych, trzy osoby zatrzymane
Trójmiasto

