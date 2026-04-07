Michałowo. Powstały domy na wynajem. Z możliwością wykupu na własność po 15 latach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Byłam bardzo szczęśliwa, bo przez jakiś czas wynajmowałam mieszkanie w bloku. A tutaj jest bardzo dużo miejsca, jest bardzo fajna lokalizacja, bo mimo wszystko blisko centrum i nad samą rzeką. Są przepiękne zachody słońca – powiedziała przed kamerą TVN24 jedna z mieszkanek ul. Fabrycznej w Michałowie.

Staraniem władz gminy zbudowano tam 64 domy jednorodzinne przeznaczone dla osób, którzy mogą pozwolić sobie na regularne opłacanie czynszu, lecz napotykają trudności w uzyskaniu kredytu hipotecznego.

Zbudowano 64 domy Źródło: TVN24

Gmina uzyskała rządowe dofinansowanie

Każdy z domów ma około 109 metrów kwadratowych powierzchni. Oferta skierowana jest do mieszkańców gminy osiągających dochody rzędu 4-5 tys. zł netto miesięcznie. Przez pierwsze 15 lat trzeba opłacać 370 zł czynszu. Później jest możliwość wykupienia domu na własność. Żeby zacząć tu mieszkać trzeba mieć ok. 88 tys. zł na wkład własny, z tym że kwota ta może być rozbita na raty doliczane przez 15 lat do czynszu.

Pierwszeństwo w staraniu się o dom miały m.in. osoby z większą liczbą dzieci. Żeby móc budować domy gmina założyła specjalną spółkę. Każdy kosztował około 440 tys. zł przy 80-procentowym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Dopłat.

- Całość dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosła około 25 milionów złotych, a inwestycja kosztowała około 30 milionów. Warunki mieliśmy więc bardzo dobre – powiedział przed kamerą TVN24 Marek Nazarko, burmistrz Michałowa.

Burmistrz Marek Nazarko mówi, że z BGK udało się uzyskać około 25 mln zł Źródło: TVN24

W planach są kolejne

Zainteresowanie programem jest bardzo duże. - Nie stać nas na jakiś duży kredyt, tym bardziej, że są duże odsetki. Płacimy za wynajem i jesteśmy bardzo zadowoleni – powiedziała jedna z mieszkanek.

Gmina natomiast zamierza wybudować kolejne 64 domy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Szybciej i taniej wynajmą mieszkanie, ale muszą je sami wyremontować

OGLĄDAJ: TVN24 HD