44-latek zatrzymany na przejściu granicznym. Interpol ścigał go za handel ludźmi 

Gdy na przejściu granicznym w Medyce (woj. podkarpackie) do odprawy na wyjazd z Polski zgłosił się 44-letni obywatel Mołdawii, okazało się że mężczyzna jest poszukiwany przez Interpol. Cudzoziemiec jest bowiem podejrzany o handel ludźmi. Trafił już do aresztu.

Jak poinformowała w poniedziałek młodszy chorąży Emilia Sidor z zespołu prasowego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, do zatrzymania poszukiwanego mężczyzny doszło czwartek, 3 sierpnia. Wtedy to do odprawy na wyjazd z Polski przez przejście w Medyce zgłosił się 44-letni obywatel Mołdawii.