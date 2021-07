Przemycał papierosy motolotnią. Wylądował awaryjnie na polu  

W nocy z wtorku na środę (13 - 14 lipca) na jedno z pól w miejscowości Maziarnia (woj. lubelskie) spadła motolotnia. Na miejscu nie odnaleziono jednak pilota. Pogranicznicy od początku podejrzewali, że "obiekt latający" służył do przemytu. Wypatrzyli go tuż przed północą, gdy przemieszczał się z kierunku wschodniego w głąb kraju. - W toku dalszych działań, funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Horodła zatrzymali obywatela Ukrainy, który przyznał się do nielegalnego przekroczenia granicy przy wykorzystaniu do tego celu motolotni – mówi Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta NOSG.