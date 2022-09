Po wyprzedzaniu uderzył w dom. 19-letni motocyklista nie żyje

czytaj dalej

Sara James w finałowym występie przed jurorami "America's Got Talent" znów dała popis swoich wokalnych umiejętności. 14-latka z Polski zaśpiewała utwór "Running Up That Hill" Kate Bush. Jury było zachwycone, a w sieci dominują pozytywne komentarze. Portal TV Grapevine pisze: "Jest następną Whitney Houston. WOW!”. O tym, czy Polka wygra, dowiemy się dziś w nocy.