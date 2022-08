Kabriolet zniszczony z powodu jajecznicy

czytaj dalej

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 189 dni. Ukraiński ekspert do spraw wojskowych Mychajło Żyrochow, mówiąc o walkach w obwodzie chersońskim, stwierdził, że "ukraińska strategia to wypychanie wroga". - To jak sytuacja z zapędzonym do kąta szczurem, któremu trzeba dać drogę wyjścia - ocenił. Ukraińskie dowództwo operacyjne Południe podało, że siły ukraińskie przeprowadziły szereg uderzeń na rosyjskie punkty dowodzenia i szlaki logistyczne na południu Ukrainy. Zabitych zostało 117 rosyjskich żołnierzy i zniszczono ponad 30 sztuk sprzętu wroga. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.