Znalazł na polu krzemienną siekierę sprzed tysięcy lat. "Jest to pewną sensacją" 

Jeden z mieszkańców miejscowości Markowicze (woj. lubelskie) zauważył na swoim polu nietypowy przedmiot. Okazało się, że to krzemienna siekiera. Jej wiek specjaliści datują wstępnie na połowę trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. To - kolejne już - odkrycie na terenie powiatu biłgorajskiego konserwator zabytków nazywa "pewną sensacją".

Narzędzie wykonane przez ludność kultury amfor kulistych

"Pierwsze oględziny zabytku zaprezentowanego na fotografii wskazują, że jest to czworościenna siekiera wykonana z krzemienia wołyńskiego, posiadającego szarą barwę z różnymi jej odcieniami, co wielokrotnie sprawia wrażenie, że jest to krzemień pasiasty" - informuje na Facebooku dr Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.