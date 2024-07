21 Afgańczyków w dwóch samochodach. Nielegalnie przekroczyli granicę

W samochodach jako pasażerowie jechało 21 obywateli Afganistanu. Pogranicznicy ustalili, że podróżowali z Łotwy do Niemiec, nie mieli dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce. - Przekroczyli nielegalnie granicę z Litwy do Polski. Mężczyźni w wieku od 18 do 33 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami zostali dziś przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji - podała Zdanowicz.