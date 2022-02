Bieliki walczyły o terytorium, zaczepiły się szponami i spadły na ziemię. Są teraz pod opieką specjalistów

czytaj dalej

Rada Polityki Pieniężnej we wtorek podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych - przewiduje główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski. Zdaniem eksperta nie będzie to jednak koniec serii podwyżek. - Do końca roku główna stopa Narodowego Banku Polskiego zostanie podniesiona do 4 procent - dodaje.