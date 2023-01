Pies wpadł do głębokiej studni, wyciągnęli go strażacy. "Najadł się jedynie sporo strachu"

czytaj dalej

Niedziela jest 326. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Sytuacja w obwodzie zaporoskim jest trudna. Armia rosyjska przygotowuje się do ofensywy - poinformował pułkownik Jewhen Jerin, rzecznik ukraińskich sił obronnych rejonu Tawrii. Wojskowy przekazał, że rosyjscy żołnierze "nieustannie ostrzeliwują ukraińskie pozycje i atakują infrastrukturę cywilną, wzmacniają też linie obronne i budują zapory minowe". - W ostatnim czasie zaczęli też wzmacniać oddziały na kierunku zaporoskim, co świadczy o przygotowaniach do natarcia - dodał Jerin. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.