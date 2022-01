Machnacz. Wykolejony pociąg na trasie Białystok-Sokółka, utrudnienia w ruchu

czytaj dalej

Gwałtowne protesty w Kazachstanie spotkały się z reakcją społeczności międzynarodowej. Unia Europejska wezwała strony, by powstrzymały się od działań, które mogą prowadzić do dalszej eskalacji przemocy. Władze w Londynie wezwały z kolei do pokojowego rozwiązania sytuacji i przekazały, że uważnie śledzą rozwój wydarzeń. Premier Armenii Nikol Paszynian poinformował, że do Kazachstanu wysłane zostaną "siły pokojowe" Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.