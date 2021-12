Nie żyje pracownik zakładów mięsnych. Zaatakował go byk 

Do tej tragedii doszło we wtorek (14 grudnia). Na terenie zakładów mięsnych w Łukowie byk zaatakował 57-letniego pracownika.

Śledztwo

Dodaje, że prokuratorskie śledztwo prowadzone jest w sprawie. - Ustalamy czy zdarzenie to było nieszczęśliwym wypadkiem, czy wynikiem czyjegoś niedopatrzenia – samego pracownika czy też osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy. Inaczej mówiąc, sprawdzamy czy w zakładzie obowiązywały odpowiednie procedury, a jeśli obowiązywały to, czy zostały one prawidłowo opracowane. Jest też możliwość, że procedury były prawidłowe, jednak pracownik się do nich nie zastosował – wyjaśnia prokurator.