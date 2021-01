Pies porzucony w lesie. Ktoś przywiązał go do drzewa

19-letnia mieszkanka Łukowa (Lubelskie) znalazła w lesie zziębniętego psa. Zwierzę ujadało i próbowało przegryźć smycz, którą ktoś przywiązał je do drzewa. Policja poszukuje sprawcy.

- Za taki czyn grozi do trzech lat pozbawienia wolności - mówi aspirant sztabowy Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

W czwartek (14 stycznia) po południu 19-letnia łukowianka powiadomiła mundurowych, że spacerując po lesie ze swoim czworonogiem zauważyła psa przywiązanego do drzewa. Od razu napoiła go i nakarmiła. Zwierzę było przestraszone i wyziębione.

Pies ujadał już w nocy

Pies prawdopodobnie próbował się uwolnić. Jego smycz była w kilku miejscach pogryziona. Mundurowi zabrali go do radiowozu. Zwierzę trafiło do schroniska.