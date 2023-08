Zaatakował nożem komorniczkę, kobieta zmarła. Jest akt oskarżenia

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Karolowi M., który w listopadzie 2022 roku w Łukowie (woj. lubelskie) śmiertelnie ranił nożem komorniczkę w jej kancelarii. Prokuratura zarzuciła mu m.in. zabójstwo kobiety oraz usiłowanie zabójstwa interweniującego policjanta oraz pracownika kancelarii, który stanął w obronie komorniczki. M. pod koniec śledztwa przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jak informowała prokuratura, miał "częściowo zniesioną poczytalność".

Do ataku na komorniczkę doszło 18 listopada 2022 roku około godziny 13 w kancelarii komorniczej przy ulicy Koziej w Łukowie . Jak ustaliła policja, 42-letni mieszkaniec gminy Wola Mysłowska Karol M. zaatakował nożem i ranił obecną tam komornik i pracownika kancelarii. Kobieta w wyniku odniesionych obrażeń zmarła tego samego dnia w szpitalu. Napastnik został postrzelony w brzuch przez interweniujących policjantów i trafił do szpitala. Dwa dni później jego stan pozwolił na przesłuchanie. 42-latek usłyszał łącznie pięć zarzutów.

Zarzuty dla Karola M.

Drugi zarzut dotyczy usiłowania zabójstwa policjanta, który próbował zatrzymać napastnika i czynnej napaści na tego funkcjonariusza. Jak ustalili śledczy, 42-latek miał się rzucić na mundurowego z nożem i usiłować ugodzić go w głowę i klatkę piersiową.

Trzeci zarzut dotyczy usiłowania zabójstwa 32-letniego pracownika kancelarii komorniczej. Mężczyzna - jak relacjonowała prokuratura - próbował bronić zaatakowaną przez napastnika komorniczkę, wtedy agresor rzucił się na niego z nożem i ugodził go w tył głowy oraz rękę.

Czwarty i piąty zarzut dotyczą naruszenia nietykalności cielesnej kobiety, którą 42-latek miał zaatakować w drodze do kancelarii. Mężczyzna według ustaleń śledczych uderzył ją w prawe ramię, opluł i groził pozbawieniem życia.

42-letni Karol M. w śledztwie nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Zrobił to dopiero pod koniec postępowania prokuratorskiego. - Przyznał się do postawionych mu zarzutów. Powiedział, że nie potrafi wyjaśnić swojego postępowania - przekazała prokurator Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.