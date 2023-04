Poznali się w internecie, 16-latka przekazała oszustowi ponad tysiąc dolarów 

Policja: by przelał jej 570 dolarów, wpłaciła mu ponad tysiąc

Na to, co się stało zareagował ojciec 16-latki. Zakończył korespondencję córki z nieznajomym i powiadomił o oszustwie policję. - 16-latka tłumaczyła później policjantom, że mężczyzna pisał do niej, że jak nie będzie realizowała tych przelewów, to powiadomi o tym sąd - przekazuje Józwik.