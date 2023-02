W kominiarce na głowie i z nożem w ręku napadł na kwiaciarnię

Jak informuje młodsza aspirant Małgorzata Pawłowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, do zdarzenia doszło we wtorek (31 stycznia) po godzinie 12 . Jak ustalili policjanci, do kwiaciarni na terenie gminy Lubycza Królewska wszedł zamaskowany mężczyzna w kominiarce, krzycząc, że to napad i zażądał od pracownicy wydania pieniędzy, grożąc jej przy tym nożem.