Wyszła z kantoru, straciła 70 tysięcy złotych. Jeden miał śledzić kobietę, drugi okraść

Do zdarzenia doszło na początku tygodnia w Lublinie. - Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policjantów, 46-latek zwrócił uwagę na klientkę kantoru. Kobieta wymieniała znaczną sumę pieniędzy. To zainteresowało mężczyznę, który szybko zadzwonił do znajomego - poinformował nadkomisarz Kamil Gołębiewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.