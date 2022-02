Wypchnął partnerkę z czwartego piętra, usłyszał wyrok pięciu lat więzienia. Prokuratura chce surowszej kary 

Za wyrzucenie partnerki z czwartego piętra jednego z bloków w Lublinie sąd w grudniu skazał 25-letniego Jarosława B. na pięć lat więzienia. Teraz prokuratura złożyła apelację. Żąda 15 lat pozbawienia wolności. Argumentuje to tym, że orzeczona kara była niewspółmierna do czynu. Kobieta przeżyła upadek z wysokości prawie trzynastu metrów, ale skutki zdrowotne odczuwa do dziś.