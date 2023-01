Wypadek w kopalni Bogdanka. Nie żyje 36-letni górnik

Jak przekazała w komunikacie spółka Lubelski Węgiel Bogdanka, do zdarzenia doszło w nocy sobotę (7 stycznia) na Polu Stefanów. Jak powiedział nam Marcin Kujawiak, główny specjalista do spraw komunikacji korporacyjnej LW Bogdanka, ze wstępnych ustaleń wynika, że górnik przestawiał zwrotnice, kiedy doszło do wypadku. - Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą szczegółowo wyjaśniane - podkreślił Kujawiak.