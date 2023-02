Koparka trafiła na pojemnik z fiolkami. "To szczepionki na polio"

Na terenie firmy zajmującej się wytwarzaniem surowic i szczepionek koparka - w trakcie prac budowlanych - trafiła na pojemnik z fiolkami z nieznaną substancją. Wezwani na miejsce strażacy ustalili, że są to prawdopodobnie szczepionki na polio. Jak mówi przedstawiciel firmy, ktoś zakopał je minimum 40 lat temu i uspokaja, że nie było i nie ma żadnego zagrożenia ani dla ludzi, ani dla gleby. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie o sprawie powiadomił prokuraturę.

We wtorek (21 lutego) po godzinie 12.30 straż pożarna dostała zgłoszenie o tym, że podczas prac na terenie firmy Biomed Lublin (zajmuje się wytwarzaniem surowic i szczepionek) przy ul. Głównej koparka natrafiła na pojemnik z nieznaną substancją.

- Na miejsce została skierowana specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Strażacy stwierdzili, że w pojemniku leżały fiolki prawdopodobnie ze szczepionką na polio. O sprawie poinformowany został Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. To on przejął od nas sprawę - przekazuje starszy kapitan Andrzej Szacoń z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

WIOŚ zapowiada kontrolę interwencyjną, jest też zawiadomienie do prokuratury

Grzegorz Uliński, kierownik wydziału inspekcji w WIOŚ w Lublinie mówi nam, że inspektorzy sporządzili dokumentację i będą ustalać, jak to się stało, że fiolki zostały tam przez kogoś zakopane. - Wybieramy się do tej firmy z kontrolą interwencyjną. Złożyliśmy też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 183 Kodeksu karnego - informuje.