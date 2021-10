W liceum zrezygnowali ze stawiania jedynek. "Dzięki temu łatwiej było wrócić do szkoły po lockdownie"

Uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie nie dostają w ciągu roku szkolnego ocen niedostatecznych. Zamiast nich w dzienniku elektronicznym stawiane są "iksy", które – o ile uczeń się poprawi – zamieniają się w oceny od dwójki do szóstki. Uczniowie twierdzą, że dzięki temu mniej się w szkole stresują i mają większą motywację do nauki. Szczególnie po miesiącach lockdownu i nauki zdalnej.

W trakcie roku szkolnego można modyfikować formy oceniania ucznia

A co jeśli uczeń miałby "iksy" od góry do dołu?

– Oczywiście nie dostałby promocji do następnej klasy. Zgodnie z prawem, na koniec semestru obowiązują już nas oceny od jedynki do szóstki. Co nie znaczy, że w trakcie realizacji materiału nie możemy modyfikować formy oceniania ucznia, co czynimy – uśmiecha się nasza rozmówczyni.