Klatka z żywymi papugami wyrzucona do śmietnika

Do lubelskiego Egzotarium trafiły dwie papugi, które ktoś porzucił w śmietniku. Kierownik placówki złoży zawiadomienie do prokuratury. Ma nadzieję, że właściciela ptaków uda się ustalić.

Jest kierownikiem, działającego w ramach miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, Lubelskiego Egzotarium. Z roku na rok trafia tam coraz więcej zwierząt porzucanych przez nieodpowiedzialnych właścicieli. – Zjawisko to nasila się właśnie na początku wakacji. Nieprzypadkowo. Właściciele wyjeżdżają na urlopy, dzieciom zaczynają się już nudzić zwierzęta, które dostali na komunię. Nieraz też decyzja o porzuceniu pupila zapada po tym, jak zaczyna on chorować. Trudno nazwać to inaczej, niż aktem barbarzyństwa – opowiada kierownik.