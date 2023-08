W obawie o życie wyskoczyła przez okno. 27-latek oskarżony o usiłowanie zabójstwa partnerki

czytaj dalej

Ktoś rano ocenił, że chowamy to, a wieczorem okazało się, że dowody na to, że te helikoptery tam latały, są niepodważalne. Trzeba było zareagować - powiedział w "Jeden na jeden" marszałek Senatu Tomasz Grodzki, komentując incydent z udziałem białoruskich śmigłowców, do którego doszło we wtorek w Białowieży. Jak dodał, "trzeba oddzielić bezpieczeństwo od polityki i od działań PR-owych". Marszałek mówił także o pakcie senackim. - Jest w praktyce gotowy - oznajmił.