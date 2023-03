Upamiętniają ukraińskich studentów, którzy zginęli w czasie wojny. Wystawa "Niewydane Dyplomy"

- Ekspozycja była prezentowana już w ponad 45 uczelniach wyższych na całym świecie. Między innymi w Japonii , Australii i Kanadzie , Danii, Irlandii, Norwegii , USA, czy Indiach . W Polsce była na Uniwersytecie Jagiellońskim, ma być na Uniwersytecie Warszawskim. W praktyce wygląda to tak, że pomysłodawcy wysyłają uczelniom grafiki, które są przez te uczelnie drukowane - mówi Monika Stojowska, zastępca rzecznika prasowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Bardzo mocny i poruszający przekaz

Na 36 planszach zostaną pokazane fotografie 36 ukraińskich studentów, którzy nie ukończyli studiów, ponieważ ich życie odebrała rosyjska agresja. Każda z fotografii opatrzona będzie opisem z historią danej osoby oraz kodem QR prowadzącym do strony internetowej projektu.

– Były to młode osoby w wieku 17, 20, 22 lat, które miały przed sobą całe życie, marzenia. Serce porusza zdjęcie każdej z nich. To roześmiana dziewczyna w towarzystwie dwójki dzieci, chłopak w mundurze, który chciał walczyć o wolność, utalentowana muzycznie Anna, która 9 marca 2022 roku została na moście w pobliżu Czernichowa zabita przez Rosjan. Wojna odebrała tym ludziom wolność, a śmierć zakończyła wszystko – mówi Stojowska.

Dodaje, że przekaz wystawy jest bardzo mocny i poruszający, natomiast ekspozycja jest żywą historią, podobną do tej, którą przeżywaliśmy w Polsce podczas II wojny światowej, kiedy ginęło pokolenie Kolumbów. - Wojna określiła ich młodość, dorastanie, dojrzewanie, zdeterminowała ich wybory, odebrała młodzieńczość, przyniosła śmierć – zaznacza zastępca rzecznika KUL.

Z inicjatywą wyszedł jeden ze studentów

Z inicjatywą pokazania wystawy na KUL wyszedł Mykhailo Dziubii, pochodzący z Ukrainy student tej uczelni, który znalazł informacje o projekcie w internecie i zrozumiał, że nie do końca docenia to, iż ma możliwość studiowania i jak bardzo powinienem być za to wdzięczny.