Trudie Styler, żona Stinga, odwiedziła w Lublinie uchodźców z Ukrainy. " Ludzka dobroć jest większa niż wszystko inne"

- Objawieniem dla mnie jest to, jak pozytywne rzeczy mogą dziać się w tych okropnych czasach. Nadszedł czas, aby wszyscy byli razem. To poczucie wspólnoty naprawdę mnie tutaj w Polsce porusza. Nie ma różnicy między Ukraińcami a Polakami – powiedziała w poniedziałek (2 maja) w Lublinie Trudie Styler, która przyjechała odwiedzić Help Ukraine Center (Centrum Pomocy Ukrainie).

Jak przyznała, zaangażowała się we wsparcie Ukrainy w ramach inicjatywy Help Ukraine Center dzięki informacji od polskiej reżyserki Małgorzaty Szumowskiej. Podkreśliła, że chcieli być wraz z mężem użyteczni i pomocni.

Trudie Styler mówiła o wielkiej odwadze Ukraińców

W jej odczuciu, Ukraińcy przyjeżdżający do Polski zastają otwarte drzwi i słyszą zaproszenie "chodźcie do nas, jesteśmy w tym razem". - Uważam, że to jest fantastyczna wiadomość do świata – dodała.