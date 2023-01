Jubiler stracił ponad 2,5 miliona w diamentach, złocie i gotówce. Policja zatrzymała sześć osób

czytaj dalej

Nie mogę tworzyć teraz zwykłych rysunków, one muszą nieść jakieś przesłanie - mówił ukraiński rysownik Maksym Palenko, autor licznych antywojennych dzieł. Ocenił, że to, co tworzy, "będzie mogło zostać zobaczone przez innych ludzi w różnych krajach". - Więc na moich barkach jest pewna odpowiedzialność, że muszę również pokazać ludziom na świecie, co Ukraińcy teraz czują, przez co przechodzą - dodał artysta.