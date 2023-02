Serwery uczelni zaatakowane przez grupę hakerską. Szkoła odwołuje zajęcia

czytaj dalej

Będzie to wiadomość wysłana do całego świata, ale szczególnie do Rosji, by nie przyszło im do głowy, aby robić cokolwiek przeciwko Polsce - podkreślił dziennikarz stacji CNN Wolf Blitzer, który w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną mówił o tym, czego można spodziewać się po nadchodzącej wizycie prezydenta USA Joe Bidena w Polsce.